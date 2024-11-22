#عاجل جيش الدفاع شن سلسة غارات استهدفت مقرات قيادة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو من جديد وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية سلسلة غارات على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة مقرات قيادة كان يستخدمها حزب الله الارهابي.
🔸تأتي… pic.twitter.com/VkT9GYTwn4
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024
#عاجل جيش الدفاع شن سلسة غارات استهدفت مقرات قيادة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو من جديد وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية سلسلة غارات على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة مقرات قيادة كان يستخدمها حزب الله الارهابي.
🔸تأتي… pic.twitter.com/VkT9GYTwn4