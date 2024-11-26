Israeli military urges Sidon and Tyre residents to evacuate immediately

Lebanon News
2024-11-26 | 09:59
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Israeli military urges Sidon and Tyre residents to evacuate immediately
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Israeli military urges Sidon and Tyre residents to evacuate immediately

In a post on X, Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, issued an urgent warning to the residents of Sidon and Tyre in South Lebanon. 

"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target shortly," he claimed in a post on X.

"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he warned. 

Here are the maps:
 

Lebanon News

Israeli

Military

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Evacuate

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