Israeli military urges Sidon and Tyre residents to evacuate immediately

In a post on X, Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, issued an urgent warning to the residents of Sidon and Tyre in South Lebanon.



"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target shortly," he claimed in a post on X.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he warned.



Here are the maps:

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة منطقتيْ صور وصيدا وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/KGzftqdbDe