#عاجل جيش الدفاع أكمل غارة إضافية استهدفت أهداف ادارة وتخزين أموال تابعة لحزب الله
🔸أغارت طائرات حربية على تسع أهداف لتخزين وإدارة أموال لحزب الله الأرهابي في منطقة بيروت وصيدا وصور والبقاع. من بين الأهداف التي طالتها الغارات مستودعات أموال وفروع جميعة القرض الحسن.
🔸كما تمت… pic.twitter.com/VaiIJPn4im
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024
#عاجل جيش الدفاع أكمل غارة إضافية استهدفت أهداف ادارة وتخزين أموال تابعة لحزب الله
🔸أغارت طائرات حربية على تسع أهداف لتخزين وإدارة أموال لحزب الله الأرهابي في منطقة بيروت وصيدا وصور والبقاع. من بين الأهداف التي طالتها الغارات مستودعات أموال وفروع جميعة القرض الحسن.
🔸كما تمت… pic.twitter.com/VaiIJPn4im