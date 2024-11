The Israeli army claimed to have conducted additional strikes targeting Hezbollah's financial management and storage facilities.



"Warplanes struck nine Hezbollah-affiliated financial management and storage sites in Beirut, Sidon, Tyre, and the Bekaa. The targets included money warehouses and branches of Al-Qard Al-Hassan," Israeli army spokesperson Avichay Adraee said on X.



He alleged that "the strikes also targeted a branch of the 'Al-Insaf' money exchange office, which transferred funds to Hezbollah and contributed to financing its military activities."



"These airstrikes are a continuation of earlier attacks on other Hezbollah financial management and storage sites."

#عاجل جيش الدفاع أكمل غارة إضافية استهدفت أهداف ادارة وتخزين أموال تابعة لحزب الله



🔸أغارت طائرات حربية على تسع أهداف لتخزين وإدارة أموال لحزب الله الأرهابي في منطقة بيروت وصيدا وصور والبقاع. من بين الأهداف التي طالتها الغارات مستودعات أموال وفروع جميعة القرض الحسن.



🔸كما تمت… pic.twitter.com/VaiIJPn4im — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024