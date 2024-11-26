Israel's army strikes hit nine Hezbollah-linked financial sites, claims army spokesperson

Lebanon News
2024-11-26 | 15:16
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Israel&#39;s army strikes hit nine Hezbollah-linked financial sites, claims army spokesperson
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Israel's army strikes hit nine Hezbollah-linked financial sites, claims army spokesperson

The Israeli army claimed to have conducted additional strikes targeting Hezbollah's financial management and storage facilities.

"Warplanes struck nine Hezbollah-affiliated financial management and storage sites in Beirut, Sidon, Tyre, and the Bekaa. The targets included money warehouses and branches of Al-Qard Al-Hassan," Israeli army spokesperson Avichay Adraee said on X.

He alleged that "the strikes also targeted a branch of the 'Al-Insaf' money exchange office, which transferred funds to Hezbollah and contributed to financing its military activities."

"These airstrikes are a continuation of earlier attacks on other Hezbollah financial management and storage sites."
 

Lebanon News

Israel

Lebanon

Hezbollah

Avichay Adraee

Al-Qard Al-Hassan

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