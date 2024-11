Israel warns South Lebanon residents to avoid moving toward areas designated for evacuation or approaching Israeli forces

In a statement on X, the Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, warned residents of South Lebanon to avoid moving toward areas designated for evacuation or approaching Israeli forces in the region.



The army emphasized that starting from 5:00 p.m. Wednesday until 7:00 a.m. Thursday, all movement south of the Litani River will be strictly prohibited. Those located north of the river must not move south, while those south of the river are instructed to remain in their current locations.



The Israeli army reiterated that its forces are still stationed in southern Lebanon in accordance with the ceasefire agreement.



"Any movement that violates this agreement will be dealt with firmly," he added.

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان:



⭕️من أجل سلامتكم وأمن عائلتكم يحظر عليكم الانتقال جنوبًا نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو نحو قوات جيش الدفاع في المنطقة. كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر.

⭕️نخبركم انه ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى صباح غد في… pic.twitter.com/XFEK9vb8uL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 27, 2024