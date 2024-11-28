Israeli army says 'ceasefire violated' in South Lebanon

#عاجل في الساعة الماضية تم رصد وصول عدد من المشتبه فيهم بعضهم كانوا يستقلون مركبات إلى عدة مناطق في جنوب لبنان مما يشكل خرقًا للاتفاق.

قوات جيش الدفاع أطلقت النار صوبهم.



قوات جيش الدفاع منتشرة في منطقة جنوب لبنان تطبق كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.