An exclusive video obtained by LBCI captured the arrival of a convoy belonging to the Hayat Tahrir al-Sham (HTS) group at the Syrian Jousiya crossing.



The footage documents the group's movements during a tour along the border region with Lebanon.

فيديو حصري للـLBCI يوثق لحظة وصول موكب سيار لمجموعة من هيئة تحرير الشام إلى معبر جوسيه السوري ضمن جولة على الحدود مع لبنان pic.twitter.com/cWV7UFdP3C — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) December 9, 2024