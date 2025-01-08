Israel's army destroys five weapons warehouses in south Lebanon: Spokesperson claims

Lebanon News
2025-01-08 | 11:48
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israel&#39;s army destroys five weapons warehouses in south Lebanon: Spokesperson claims
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israel's army destroys five weapons warehouses in south Lebanon: Spokesperson claims

Israel's army spokesperson Avichay Adraee, in a post on X, alleged that the 300th brigade, under the command of the 146th division, continues its activities to eliminate threats and infrastructure based on agreements between Israel and Lebanon in order to maintain the ceasefire agreement.

"The brigade carried out a precise operation in a rugged, fortified, mountainous area aimed at clearing and preparing the area for Hezbollah fighters. The forces discovered five weapons warehouses containing over 200 mortar shells, equipped rocket launch platforms, protective vests, and an underground platform," he said.

Adraee added: "All documents were confiscated and destroyed."

"The forces also uncovered a truck loaded with three medium-range missile launchers hidden in a mountainous region."
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hezbollah

Avichay Adraee

LBCI Next
LBCI documents scenes of destruction in Naqoura and Aalma in South Lebanon
The Quintet Committee's involvement in Lebanon's elections: The rescue plan
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-10-30

Avichay Adraee claims Israeli forces killed Hezbollah fighters in South Lebanon, shares drone footage

LBCI
News Bulletin Reports
2025-01-05

Lebanon's ceasefire at risk: Israel signals delay in withdrawal from Lebanon due to Hezbollah activity

LBCI
Lebanon News
2025-01-02

Israeli army targets Hezbollah rocket launchers in South Lebanon: Israeli Public Broadcasting Corporation

LBCI
Lebanon News
2025-01-01

Israeli army claims striking Hezbollah arms depot in South Lebanon (Video)

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
13:51

Lebanon's Berri may suspend presidential session after first round to 'foster' consensus

LBCI
News Bulletin Reports
13:10

Breaking the cycle: Lebanon's future rests on choosing the right president

LBCI
News Bulletin Reports
13:00

Countdown to Lebanon's presidential session: Support for Joseph Aoun as plan B emerges

LBCI
Lebanon News
12:59

Speaker Berri discusses Lebanon, regional developments with Egypt's FM

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Middle East News
2024-07-20

Sirens in Cyprus mark 50 years since Turkish invasion

LBCI
Lebanon News
05:03

Israeli artillery targets Marjaayoun plain, South Lebanon: NNA

LBCI
Variety and Tech
2024-11-17

Miss Universe 2024: Denmark claims crown as Lebanon’s Nada Koussa represents the nation

LBCI
World News
2024-12-28

Ukraine's Zelenskyy hits back at Slovak PM Fico as gas transit dispute deepens

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
09:33

Presidential images of Army Commander Joseph Aoun printed (Video)

LBCI
Lebanon News
02:32

LBCI documents scenes of destruction in Naqoura and Aalma in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-12-24

Tom Fletcher affirms commitment to Lebanon's future, vows to help lead it into a new phase - Watch the full interview with LBCI

LBCI
Lebanon News
2024-12-21

Car runs over security officer in Beirut, Lebanon (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-12-20

A delegation of Druze religious leaders from Lebanon visits Jabal al-Arab, Syria (Video)

LBCI
News Bulletin Reports
2024-12-16

Inside Tartus Port: Russia's strategic naval presence in the Middle East

LBCI
News Bulletin Reports
2024-12-16

Destruction and aftermath: Syrian coast sees largest Israeli attack in over a decade

LBCI
Middle East News
2024-12-16

LBCI reports from Bmalkah in Tartus following Israeli airstrikes

LBCI
Lebanon News
2024-12-13

LBCI Reports: Lebanese General Security divides Syrian refugees into three categories at Masnaa border

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
11:10

Updated LBCI stats: Army Commander Joseph Aoun backed by 74 MPs with 49 MPs undecided

LBCI
News Bulletin Reports
16:08

The Quintet Committee's involvement in Lebanon's elections: The rescue plan

LBCI
Lebanon News
10:31

Sleiman Frangieh withdraws presidential bid, backs Joseph Aoun

LBCI
Lebanon News
08:43

MP Neemat Frem: If Joseph Aoun's election is not attainable, I will continue my electoral battle

LBCI
Lebanon News
10:01

Lebanese Forces, opposition set to endorse Joseph Aoun for presidency; Development and Liberation bloc supports consensus

LBCI
Lebanon News
02:32

LBCI documents scenes of destruction in Naqoura and Aalma in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
06:00

MP Kassem Hashem to LBCI: Speaker Berri to keep presidential election session open on Thursday

LBCI
Lebanon News
03:13

National Moderation Bloc backs General Joseph Aoun for Lebanon's presidency, urges consensus

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More