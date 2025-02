Israeli army spokesperson Avichay Adraee announced that in a joint operation by the Israeli army and Shin Bet, an Israeli Air Force strike targeted and killed Mohammad Shahin, the head of Hamas' operations directorate in Sidon, Lebanon.



According to Adraee, Shahin had recently been involved in planning attacks against Israeli civilians and military forces, allegedly under Iranian direction and funding.



He was considered a key Hamas operative with extensive experience and had reportedly played a role in orchestrating rocket attacks against Israel during the ongoing conflict.

#عاجل 🔻في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل في منطقة صيدا وقضت على الارهابي المدعو محمد شاهين والذي شغل منصب قائد مديرية العمليات لحماس في لبنان.



