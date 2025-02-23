Israeli army claims striking Hezbollah positions in Baalbek and South Lebanon

#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على مواقع عسكرية احتوت على قذائف صاروخية ووسائل قتالية في منطقة بعلبك وفي عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان حيث تم رصد أنشطة لحزب الله في داخلها.
🔸تعتبر هذه الأنشطة التي يقوم بها حزب الله الارهابية خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتشكل تهديدًا…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2025
#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على مواقع عسكرية احتوت على قذائف صاروخية ووسائل قتالية في منطقة بعلبك وفي عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان حيث تم رصد أنشطة لحزب الله في داخلها.
🔸تعتبر هذه الأنشطة التي يقوم بها حزب الله الارهابية خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتشكل تهديدًا…