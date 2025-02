Israeli army claims striking Hezbollah positions in Baalbek and South Lebanon

Israeli military spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X that the Israeli army launched airstrikes on Hezbollah positions in Baalbek and several other areas in southern Lebanon.



"The Israeli army recently targeted military sites that contained rockets and weaponry in the Baalbek area and multiple locations in southern Lebanon, where Hezbollah activities were detected," Adraee stated.



He added, "These activities by Hezbollah violate the understanding between Israel and Lebanon and pose a threat to Israel and its citizens. The Israeli army will continue working to eliminate any threats to the State of Israel."

#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على مواقع عسكرية احتوت على قذائف صاروخية ووسائل قتالية في منطقة بعلبك وفي عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان حيث تم رصد أنشطة لحزب الله في داخلها.



🔸تعتبر هذه الأنشطة التي يقوم بها حزب الله الارهابية خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتشكل تهديدًا… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2025