Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, claimed that Chief of Staff General Eyal Zamir had conducted a situation assessment following rocket fire from Lebanon.



"The Israeli army will respond forcefully to the attack. Lebanon is responsible for upholding the ceasefire agreement. There are no changes to Home Front Command instructions," he said in a post on X.

#عاجل 🔴 أجرى رئيس الأركان الجنرال إيال زامير تقييمًا للوضع في اعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان صباح اليوم. جيش الدفاع سيرد بقوة على عملية الاطلاق. دولة لبنان تتحمل المسؤولية عن الحفاظ على اتفاق وقف النار. لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 22, 2025