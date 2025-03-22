#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم مقرات قيادة وبنى تحتية إرهابية وعناصر إرهابية ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله الإرهابي في لبنان



🔸شن جيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت مقرات قيادة وبنى تحتية ارهابية وعناصر إرهابية ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة تابعة لحزب الله الارهابي في أنحاء…