Lebanese Prime Minister Nawaf Salam expressed complete confidence in the people of Beirut to uphold the city's diversity in the upcoming municipal and mukhtar elections.



In a video message posted on X, Salam called on all citizens to take part in Sunday's vote, emphasizing the importance of public participation in shaping the future of the capital.

لتستعيد بيروت رونقها، موعدنا غداً في صناديق الاقتراع. pic.twitter.com/DM3z4Wi9Zs — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) May 17, 2025