Israel claims it killed a Hezbollah commander in southern Lebanon strike

Israel's army spokesperson Avichay Adraee claimed Wednesday that the military killed the commander of Hezbollah’s Yater compound in an airstrike in southern Lebanon on Tuesday.



According to Adraee, the commander had "orchestrated attacks" against Israeli forces and had recently attempted to rebuild the compound, which the army described as a violation of existing agreements.

#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع أمس في جنوب لبنان وقضى على قائد مجمع ياطر في حزب الله الارهابي.



🔸خلال الحرب دفع الإرهابي بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرئيل حيث قام في الفترة الأخيرة بمحاولات لاعمار المجمع مما شكل خرقًا للاتفاق