MPs trade insults in chaotic session as Lebanon’s Speaker Berri steps in (Videos)

سليم عون يقاطع كلمة أحمد الخير: "فيكن تحلو عن سما ربنا؟"... والأخير: "سكوت"#LBCINews pic.twitter.com/yTENXs7W5D
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) July 16, 2025
سليم عون يقاطع كلمة أحمد الخير: "فيكن تحلو عن سما ربنا؟"... والأخير: "سكوت"#LBCINews pic.twitter.com/yTENXs7W5D
النائب فراس حمدان: "كلو لعيون الصهر"... ونواب التيار يمتعضون.. وبرّي: تُشطب كلمة صهر#LBCINews pic.twitter.com/suF9wBfQHG
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) July 16, 2025
النائب فراس حمدان: "كلو لعيون الصهر"... ونواب التيار يمتعضون.. وبرّي: تُشطب كلمة صهر#LBCINews pic.twitter.com/suF9wBfQHG