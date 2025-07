MPs trade insults in chaotic session as Lebanon’s Speaker Berri steps in (Videos)

سليم عون يقاطع كلمة أحمد الخير: "فيكن تحلو عن سما ربنا؟"... والأخير: "سكوت"#LBCINews pic.twitter.com/yTENXs7W5D — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) July 16, 2025

النائب فراس حمدان: "كلو لعيون الصهر"... ونواب التيار يمتعضون.. وبرّي: تُشطب كلمة صهر#LBCINews pic.twitter.com/suF9wBfQHG — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) July 16, 2025

A series of heated altercations broke out in Lebanon’s parliament Wednesday, disrupting proceedings and underscoring deepening political divisions.The tension began when MP Salim Aoun interrupted MP Ahmad Kheir mid-speech, prompting Kheir to snap back: “Silence!”The atmosphere escalated further when MP Firas Hamdan remarked, “All this is for the sake of the son-in-law”—a pointed jab widely interpreted as a reference to Free Patriotic Movement (FPM) leader Gebran Bassil. FPM MPs objected strongly, leading Speaker Nabih Berri to instruct that the phrase “son-in-law” be stricken from the record.When Aoun later interrupted Hamdan again, Berri issued a sharp rebuke: “Salim, don’t test me!”