Lebanon thanks Kuwait as first oil shipment arrives for power plants

Lebanon News
23-08-2025 | 11:26
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Lebanon thanks Kuwait as first oil shipment arrives for power plants
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Lebanon thanks Kuwait as first oil shipment arrives for power plants

Lebanon received its first oil tanker from Kuwait on Saturday, part of the country’s pledge to supply 132,000 metric tons of gas oil to support electricity production at Électricité du Liban’s power plants.

According to a statement from the office of Energy Minister Joe Saddi, 66,000 tons of the shipment are a grant, effectively providing the fuel at half price, well below any other available market rate.

The statement emphasized that, under Minister Saddi’s decision not to burden Lebanon with additional debt, the cost of the Kuwaiti oil will be paid through Électricité du Liban’s collections, avoiding extra financial pressure on citizens.

“We extend our sincere thanks to the State of Kuwait for its contribution to facilitating electricity production,” the statement said. “This support is not surprising, as Kuwait has long stood by Lebanon and its people in their most difficult times.”

Lebanon News

Lebanon

Kuwait

Gas

Oil

Electricity

Électricité du Liban

Joe Saddi

LBCI Next
LBCI turns 40, celebrates legacy with special broadcast
Lebanese army denies claims of cover-up in UNIFIL soldier’s death
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
2025-07-01

Drug shipment: Lebanon foils smuggling of five million Captagon pills bound for Saudi Arabia via Syria

LBCI
Lebanon News
2025-07-24

PM Salam thanks Macron for France's commitment to assisting Lebanon, renewing UNIFIL mandate

LBCI
Lebanon News
2025-05-30

Lebanon's President Aoun thanks Chinese Ambassador for strengthening bilateral ties

LBCI
Lebanon News
2025-08-12

Iraqi Oil Ministry considers exporting crude oil through Lebanon's Tripoli Port

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
13:34

40 years of LBCI: A look back at its milestones

LBCI
News Bulletin Reports
13:15

Lebanon, Syria eye breakthrough as talks set to begin next week — the details

LBCI
News Bulletin Reports
13:10

Beirut airport rolls out new measures to speed up passenger flow

LBCI
Lebanon News
13:05

President Aoun: Lebanon awaits Israel’s response to the Tom Barrack proposal

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Israel-Gaza War Updates
2025-08-19

Qatar says most of proposal agreed by Hamas was previously agreed by Israel

LBCI
News Bulletin Reports
2025-07-09

Israel explores normalization with Syria, despite challenges—could this mark a turning point in Mideast relations?

LBCI
Middle East News
2025-06-16

Iran vows more 'devastating' operations against Israel's 'vital targets'

LBCI
Lebanon News
11:26

Lebanon thanks Kuwait as first oil shipment arrives for power plants

Videos
d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
13:34

40 years of LBCI: A look back at its milestones

LBCI
Lebanon News
2025-08-17

President Aoun: Hezbollah's weapons are an internal matter, US proposal is now a Lebanese paper

LBCI
Lebanon News
2025-07-15

Pregnant journalist Petra Abou Haidar attacked in road rage assault

LBCI
Lebanon News
2025-07-01

Massive fire erupts at unregulated dumpsite in Bchannine, Zgharta district

LBCI
Lebanon News
2025-06-10

Clash between Lebanese Army and residents of Deir Qanoun Al Nahr results in injuries (Video)

LBCI
Lebanon News
2025-06-04

Mexico dedicates garden around Lebanese Emigrant Statue in Beirut to mark 80 years of diplomatic ties

LBCI
Lebanon News
2025-05-19

President Aoun to seek Egyptian support for Lebanese Army in detecting explosives and tunnels

LBCI
Lebanon News
2025-05-15

LBCI Exclusive: US steps up pressure on Hezbollah, Morgan Ortagus details sanctions and vision for Lebanon's future

LBCI
Lebanon News
2025-05-11

Kuwait rolls out official welcome for Lebanon's President Aoun – video

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
11:26

Lebanon thanks Kuwait as first oil shipment arrives for power plants

LBCI
Lebanon News
07:30

LBCI turns 40, celebrates legacy with special broadcast

LBCI
Middle East News
11:46

Israeli-American consultations continue on US proposal, sources tell LBCI

LBCI
News Bulletin Reports
13:01

Firefight in Baalbek: Gang leader killed, hostage rescued by Lebanese army

LBCI
News Bulletin Reports
13:10

Beirut airport rolls out new measures to speed up passenger flow

LBCI
Lebanon News
13:05

President Aoun: Lebanon awaits Israel’s response to the Tom Barrack proposal

LBCI
News Bulletin Reports
13:15

Lebanon, Syria eye breakthrough as talks set to begin next week — the details

LBCI
World News
05:37

Texas adopts electoral map aimed at preserving Trump's Congress grip

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More