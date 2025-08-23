Lebanon thanks Kuwait as first oil shipment arrives for power plants

الصّدي: مشكورة الكويت على وقوفها الى جانب لبنان واولى ناقلات نفطها رست في مياهه



صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة #جو_الصدي البيان الاتي:

رست عصر اليوم في المياه الاقليمية اللبنانية اول ناقلة نفط من ضمن عرض دولة #الكويت الشقيقة الذي ينص على تزويد #لبنان بكمية 132 ألف طن متري… pic.twitter.com/An62ZntVmT