Israeli army claims it killed key Hezbollah air defense operative

Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed on Monday that the Israeli military killed a central figure in Hezbollah’s air defense unit.



Speaking on X, Adraee said Israeli forces struck in Nabatieh, southern Lebanon, killing Hassan Ali Jamil Atwi, a central figure in Hezbollah’s air defense unit.



“He oversaw reconstruction efforts and rearmament within Hezbollah’s air defense unit and was a critical center of expertise, in addition to his involvement in coordinating with unit leaders in Iran,” Adraee said.



He added that ‘’Atwi’s activities violated the understanding between Israel and Lebanon, and that targeting him represents another blow to Hezbollah’s military rebuilding efforts.’’



Adraee emphasized that ‘’the Israeli army will continue taking action to eliminate any threats to the State of Israel.’’

