Israeli army claims airstrike targets Hezbollah site in South Lebanon

#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم موقعًا يستخدم لاعادة اعمار حزب الله الارهابي في جنوب لبنان



🔸أغارت طائرات لسلاح الجو قبل قليل على موقع لانتاج وسائل تدعم الأعمال الهادفة لاعادة اعمار حزب الله وللدفع بمخططات إرهابية.



🔸وجود موقع الانتاج التابع لحزب الله الإرهابي في المنطقة يشكل انتهاكًا…