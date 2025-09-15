#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى امس على عنصر إرهابي في حزب الله عمل على تطوير وإنتاج اسلحة



🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو محمد علي ياسين وهو أحد عناصر حزب الله الذي عمل خلال الحرب على انتاج وتطوير وسائل قتالية



🔸نشاط الإرهابي كان يشكل… pic.twitter.com/rBgFKqq8iU