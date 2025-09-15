Israel says alleged Hezbollah member involved in arms production killed in Lebanon's south

Lebanon News
15-09-2025 | 03:16
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israel says alleged Hezbollah member involved in arms production killed in Lebanon&#39;s south
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
Israel says alleged Hezbollah member involved in arms production killed in Lebanon's south

The Israeli army claimed that it killed a Hezbollah member in southern Lebanon who was involved in weapons production and development.

Army spokesperson Avichay Adraee said on X that Israeli forces struck the Nabatieh area on Sunday, killing Mohammad Ali Yassin, a Hezbollah member accused of working on manufacturing and developing arms during the recent war.

Lebanon News

Israel

Lebanon

Hezbollah

South

Avichay Adraee

Nabatieh

LBCI Next
Lebanon foils massive drug smuggling attempt, seizes 6.5 million Captagon pills
Lebanon's President Aoun heads to Doha for emergency Arab-Islamic summit on Israeli attack
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-07-08

Israel's army claims it killed Radwan Force commander, Hezbollah member in south Lebanon strikes

LBCI
Lebanon News
2025-07-19

Israeli army says Hezbollah's Radwan Force member killed in South Lebanon airstrike

LBCI
Lebanon News
2025-07-12

Israeli army claims strike killed Hezbollah member in Lebanon's south

LBCI
Lebanon News
2025-09-03

Lebanese Health Ministry says one killed in Israeli airstrike on South Lebanon's Yater

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
07:33

In Doha, Lebanese President Aoun voices solidarity with Qatar after Israeli strike

LBCI
Lebanon News
05:32

Lebanon’s president arrives in Doha for emergency Arab-Islamic summit on Israeli attack

LBCI
Lebanon News
04:10

Lebanon foils massive drug smuggling attempt, seizes 6.5 million Captagon pills

LBCI
Lebanon News
02:19

Lebanon's President Aoun heads to Doha for emergency Arab-Islamic summit on Israeli attack

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
03:16

Israel says alleged Hezbollah member involved in arms production killed in Lebanon's south

LBCI
World News
2025-04-10

Rubio 'hopeful' US-Iran talks can 'lead to peace'

LBCI
News Bulletin Reports
2025-04-14

Parity or power play? Beirut’s municipal race heats up amid shifting alliances

LBCI
Lebanon News
2025-05-14

Trump says Lebanon has rare chance to break free from 'Hezbollah's grip' and make peace with neighbors

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-09-07

Lunar eclipse captivates Lebanon: watch the stunning video

LBCI
Lebanon News
2025-08-31

LBCI correspondent reports from Nabatieh as residents clear rubble after Israeli strikes

LBCI
Lebanon News
2025-08-29

Unprecedented step: Lebanon funds kidney transplants for all qualified patients

LBCI
Lebanon News
2025-08-28

US envoy Barrack clarifies ‘animalistic’ comment, says media ‘just doing their job’

LBCI
Lebanon News
2025-08-26

US congressional delegation in Beirut discusses disarmament of Hezbollah, LAF support, Israeli perspective

LBCI
News Bulletin Reports
2025-08-23

40 years of LBCI: A look back at its milestones

LBCI
Lebanon News
2025-08-17

President Aoun: Hezbollah's weapons are an internal matter, US proposal is now a Lebanese paper

LBCI
Lebanon News
2025-07-15

Pregnant journalist Petra Abou Haidar attacked in road rage assault

LBCI
Lebanon News
2025-07-01

Massive fire erupts at unregulated dumpsite in Bchannine, Zgharta district

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
09:14

France opens probe into former Lebanese PM Najib Mikati over suspected illicit assets

LBCI
Lebanon News
11:36

Lebanese FM prepares for emergency Arab-Islamic summit

LBCI
Lebanon News
12:33

Najib Mikati defends family wealth as French authorities probe assets

LBCI
News Bulletin Reports
12:57

Palestinian statehood debate: Israel's Gaza campaign sends message to Arab world ahead of summit

LBCI
News Bulletin Reports
12:48

Between condemnation and caution: Doha summit shapes response to Israel

LBCI
Lebanon News
03:16

Israel says alleged Hezbollah member involved in arms production killed in Lebanon's south

LBCI
News Bulletin Reports
12:55

Israeli strikes on Doha shake faith in US-Gulf defense pacts

LBCI
Lebanon News
08:06

Lebanese Deputy PM Mitri calls for judicial accord with Syria on detainee issue

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More