Israel claims strikes killed two Hezbollah members in Lebanon's south

Lebanon News
03-11-2025 | 12:34
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israel claims strikes killed two Hezbollah members in Lebanon&#39;s south
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israel claims strikes killed two Hezbollah members in Lebanon's south

The Israeli army said Monday it killed two Hezbollah members in separate strikes in southern Lebanon.

In a statement, Israeli army spokesperson Avichay Adraee said one strike in the Nabatieh area targeted Mohammad Ali Hadid, a commander in Hezbollah’s Radwan Force, accused of orchestrating multiple plots against Israel and working to rebuild the group’s military infrastructure.

A second strike hit the area of Aita al-Shaab, killing another Hezbollah member who, according to the army, was gathering intelligence on Israeli forces stationed nearby.

The Israeli army said the actions of both men violated existing understandings between Israel and Lebanon, adding that it “will continue to act to remove any threat to the State of Israel.”

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hezbollah

South Lebanon

LBCI Next
Walid Jumblatt meets former US diplomat David Hale in Beirut
Lebanon’s southern border: Between containment and confrontation
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-10-26

Israeli army claims it killed two 'Hezbollah operatives' in separate strikes in Lebanon

LBCI
Lebanon News
2025-09-15

Israel says alleged Hezbollah member involved in arms production killed in Lebanon's south

LBCI
Lebanon News
2025-10-31

Israeli army claims it killed 'Hezbollah member' in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2025-10-24

Israeli army claims it killed 'Hezbollah logistics chief' in South Lebanon strike

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
15:02

Cancer cases in Lebanon reach highest rate in region, health minister tells LBCI

LBCI
News Bulletin Reports
13:10

Israel at ‘point of no return’: Is another Lebanon war inevitable? The details

LBCI
News Bulletin Reports
13:08

Missing funds widen probe as treasury scandal rocks Beirut Municipality

LBCI
News Bulletin Reports
13:00

Inside the Shatila shooting: What investigators found about Elio Abou Hanna's death

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-10-29

Lebanon’s Cabinet convenes at Baabda Palace

LBCI
World News
13:08

Millions of Americans to get reduced food aid during shutdown: Trump admin

LBCI
Lebanon News
2025-10-29

Army takes custody of 6 Palestinian security members over killing of Elio Abou Hanna, 5 others detained in separate murder case inside Shatila camp

LBCI
News Bulletin Reports
2025-10-24

From near-death to hope: Lebanese neurosurgeon defies odds to save critically injured toddler

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-10-04

Meet Miss Lebanon 2025 contestants: Video

LBCI
Lebanon News
2025-10-02

Series of Israeli airstrikes spark massive fire in southern Lebanon

LBCI
Lebanon News
2025-09-07

Lunar eclipse captivates Lebanon: watch the stunning video

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
News Bulletin Reports
13:10

Israel at ‘point of no return’: Is another Lebanon war inevitable? The details

LBCI
Lebanon News
08:40

President Aoun: Negotiation is Lebanon's only path forward

LBCI
Lebanon News
05:59

Israel strikes vehicle in Doueir in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
07:25

Israeli strike targets motorcycle in Aita al-Shaab in South Lebanon

LBCI
News Bulletin Reports
13:00

Inside the Shatila shooting: What investigators found about Elio Abou Hanna's death

LBCI
News Bulletin Reports
13:08

Missing funds widen probe as treasury scandal rocks Beirut Municipality

LBCI
Lebanon News
08:03

Israeli airstrike kills one in Aita al-Shaab

LBCI
Lebanon News
12:02

33,390 expat registration requests submitted for Lebanon’s upcoming elections; deadline set for Nov. 20

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More