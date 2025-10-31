Israeli army claims it killed 'Hezbollah member' in South Lebanon

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على عنصر إرهابي من حزب الله في جنوب لبنان



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة كونين بجنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو إبراهيم محمد رسلان الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية ارهابية لحزب… pic.twitter.com/1fY3WDnY7s