Israeli army claims it killed 'Hezbollah member' in South Lebanon

Lebanon News
31-10-2025 | 08:35
Israeli army claims it killed &#39;Hezbollah member&#39; in South Lebanon
0min
Israeli army claims it killed 'Hezbollah member' in South Lebanon

Israeli army spokesperson Avichay Adraee announced that Israeli forces killed a 'Hezbollah member' in South Lebanon.

In a statement posted on X, Adraee claimed, “Earlier today, the Israeli army struck in the area of Kounine in South Lebanon, killing Ibrahim Mohammad Raslan, who served as a maintenance officer in Hezbollah and was attempting to rebuild the group's infrastructure.”

The announcement comes amid continued tensions and cross-border exchanges between Israel and Hezbollah along Lebanon’s southern frontier. 
 

German FM reaffirms support for Lebanon, urges continued reforms
President Aoun meets German FM: Lebanon ready for negotiations to end Israeli occupation
LBCI Previous

