Israeli army warns residents in three South Lebanon towns to evacuate immediately

Avichay Adraee, the Israeli army’s spokesperson, said in a post on X Thursday that the military will soon strike Hezbollah infrastructure across South Lebanon.



Adraee issued an urgent warning to residents in the towns of Meiss El Jabal, Kfar Tebnit, and Dibbine, saying they must ''immediately evacuate buildings marked in red on attached maps, along with neighboring structures.''



He claimed, ''The buildings are being used by Hezbollah and warned civilians to move at least 500 meters away, adding that remaining inside puts their lives at risk.''

#عاجل 🔴 انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطته في المنطقة

🔸نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط… pic.twitter.com/uqB401MnDa