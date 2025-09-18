Israeli army warns residents in three South Lebanon towns to evacuate immediately

Lebanon News
18-09-2025 | 09:51
High views
Israeli army warns residents in three South Lebanon towns to evacuate immediately
Israeli army warns residents in three South Lebanon towns to evacuate immediately

Avichay Adraee, the Israeli army’s spokesperson, said in a post on X Thursday that the military will soon strike Hezbollah infrastructure across South Lebanon.

Adraee issued an urgent warning to residents in the towns of Meiss El Jabal, Kfar Tebnit, and Dibbine, saying they must ''immediately evacuate buildings marked in red on attached maps, along with neighboring structures.''

He claimed, ''The buildings are being used by Hezbollah and warned civilians to move at least 500 meters away, adding that remaining inside puts their lives at risk.''

Lebanon News

Israel

Army

Evacuation

South Lebanon

Hezbollah

Lebanese journalist and actress Yumna Sherry dies at 55 in Canada
Israeli airstrike kills two in Baalbek: Health Ministry
