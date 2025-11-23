Israeli military announces killing of top Hezbollah military figure

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على الإرهابي المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله الارهابي
🔸أغار جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية وقضى على الإرهابي المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله الإرهابي.
🔸لقد كان المدعو الطبطبائي عنصرًا مركزيًا في… pic.twitter.com/f00ar4LJd1
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2025
