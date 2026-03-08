Israeli army warns residents south of the Litani River to evacuate

The Israeli army has issued a warning that "ongoing Hezbollah activities" south of the Litani River are prompting intensified military operations. Residents were urged to evacuate their homes immediately and move north of the Litani River for their safety.



“Anyone near Hezbollah members, their facilities, or military equipment is putting their life at serious risk. Staying south of the Litani could endanger you and your family,” the statement said.



“Any movement further south may put your lives in danger.”

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الليطاني



🔸إن نشاطات حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة.



🔴الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه… pic.twitter.com/uXqJ79QwHM