Israeli army says it struck Zrariyeh bridge over Litani River used by Hezbollah fighters: Avichay Adraee

The Israeli army said it carried out an airstrike on the Zrariyeh bridge over the Litani River in southern Lebanon, claiming the crossing had been used by fighters from Hezbollah.



In a statement posted on X by Israeli military spokesperson Avichay Adraee, the army said the bridge served as a “central passage” for Hezbollah members moving between northern and southern Lebanon to position themselves and prepare for combat.



According to the Israeli statement, Hezbollah had also recently deployed rocket launchers near the bridge and used them to fire projectiles toward Israel.



The Israeli army said the strike was aimed at preventing threats to Israeli civilians and stopping what it described as Hezbollah’s use of civilian infrastructure, which it said could endanger Lebanese civilians and cause damage to surrounding areas.



Adraee added that the Israeli military would continue operating against Hezbollah’s decision to join the fighting, accusing the group of acting under the backing of Iran. The army said it would not allow harm to Israeli citizens.

#عاجل 🔸جيش الدفاع أغار على جسر الزرارية في علي على نهر الليطاني الذي استُخدم كممر مركزي لعناصر حزب الله الإرهابي



🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على جسر الزرارية على نهر الليطاني في لبنان والذي استُخدم كممر مركزي لعناصر حزب الله الإرهابي.



🔸يستخدم حزب الله الإرهابي هذا الجسر من… pic.twitter.com/ydaIVGVhpi