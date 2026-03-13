Israeli army says it struck Zrariyeh bridge over Litani River used by Hezbollah fighters: Avichay Adraee

#عاجل 🔸جيش الدفاع أغار على جسر الزرارية في علي على نهر الليطاني الذي استُخدم كممر مركزي لعناصر حزب الله الإرهابي
🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على جسر الزرارية على نهر الليطاني في لبنان والذي استُخدم كممر مركزي لعناصر حزب الله الإرهابي.
🔸يستخدم حزب الله الإرهابي هذا الجسر من… pic.twitter.com/ydaIVGVhpi
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 13, 2026
#عاجل 🔸جيش الدفاع أغار على جسر الزرارية في علي على نهر الليطاني الذي استُخدم كممر مركزي لعناصر حزب الله الإرهابي
🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على جسر الزرارية على نهر الليطاني في لبنان والذي استُخدم كممر مركزي لعناصر حزب الله الإرهابي.
🔸يستخدم حزب الله الإرهابي هذا الجسر من… pic.twitter.com/ydaIVGVhpi