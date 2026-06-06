Three Lebanese soldiers killed in Israeli strike on Khardali–Kfar Tebnit road in Nabatieh

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الشهيد وسام صبره والنقيب الشهيد ايلي الخوري والجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال الذين استشهدوا بتاریخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٦ جرّاء استهدافهم بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).

وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:



● العميد… pic.twitter.com/nvBEie9cts