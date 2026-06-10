Israeli army issues evacuation warning for new villages in South Lebanon

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في قرية انصارية
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني.
🔸كل من يتواجد… pic.twitter.com/awHn0rBw9U
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 10, 2026
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في قرية انصارية
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني.
🔸كل من يتواجد… pic.twitter.com/awHn0rBw9U