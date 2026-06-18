Israeli army says forces deployed across a 10-kilometer security zone inside South Lebanon

Israeli army spokesperson Avichay Adraee said Israeli forces are deployed across "a security zone" extending about 10 kilometers inside Lebanese territory.



In a statement accompanied by a map outlining the area of operations in South Lebanon, Adraee said the deployment was based on "operational needs."



According to the statement, Israeli troops remain active inside the designated zone in South Lebanon as military operations continue along the border area.

#عاجل المنطقة الامنية في جنوب لبنان: خارطة المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع بجنوب لبنان



🔸بناء على الحاجة العملياتية ينتشر جيش الدفاع في المنطقة الأمنية الواقعة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.



🔸لقد انتشرت قوات جيش الدفاع في منطقة العمل بجنوب لبنان وتواصل العمل… pic.twitter.com/lmLIl4zVKo