Israeli army says forces deployed across a 10-kilometer security zone inside South Lebanon

#عاجل المنطقة الامنية في جنوب لبنان: خارطة المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع بجنوب لبنان
🔸بناء على الحاجة العملياتية ينتشر جيش الدفاع في المنطقة الأمنية الواقعة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
🔸لقد انتشرت قوات جيش الدفاع في منطقة العمل بجنوب لبنان وتواصل العمل… pic.twitter.com/lmLIl4zVKo
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 18, 2026
#عاجل المنطقة الامنية في جنوب لبنان: خارطة المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع بجنوب لبنان
🔸بناء على الحاجة العملياتية ينتشر جيش الدفاع في المنطقة الأمنية الواقعة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
🔸لقد انتشرت قوات جيش الدفاع في منطقة العمل بجنوب لبنان وتواصل العمل… pic.twitter.com/lmLIl4zVKo