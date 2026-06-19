Israeli military says alleged Hezbollah violation triggers over 100 strikes across Lebanon

🔸حزب الله خرق وقف إطلاق النار محاولًا منع قواتنا من انجاز تدمير قدراته التي بناها على مدار سنين ونحن قمنا بالرد عليه بقوة.
🔸خلال ساعات الليلة الماضية وحتى الآن هاجم جيش الدفاع اكثر من 100 هدف لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان ومنها في البقاع والنبطية. لقد قضى جيش الدفاع خلال… pic.twitter.com/HHqQoMhZfH
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 19, 2026
🔸حزب الله خرق وقف إطلاق النار محاولًا منع قواتنا من انجاز تدمير قدراته التي بناها على مدار سنين ونحن قمنا بالرد عليه بقوة.
🔸خلال ساعات الليلة الماضية وحتى الآن هاجم جيش الدفاع اكثر من 100 هدف لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان ومنها في البقاع والنبطية. لقد قضى جيش الدفاع خلال… pic.twitter.com/HHqQoMhZfH