Israeli army issues evacuation warning to residents of Mansouri, South Lebanon

Lebanon News
05-08-2026 | 08:44
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Israeli army issues evacuation warning to residents of Mansouri, South Lebanon
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Israeli army issues evacuation warning to residents of Mansouri, South Lebanon

Israeli army Arabic-language spokesperson captain Ella Waweya issued an urgent warning on X to residents of Mansouri village in southern Lebanon, calling on them to evacuate their homes immediately.

Waweya said the evacuation was necessary after Hezbollah allegedly violated the ceasefire agreement, prompting the Israeli military to act against it.

“For your safety, you must evacuate your homes immediately and move north of the village, at least 1,000 meters away, to open areas,” Waweya added.

She warned that anyone near Hezbollah members, facilities or weapons would be putting their lives at risk.

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