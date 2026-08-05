Israeli army issues evacuation warning to residents of Mansouri, South Lebanon

Israeli army Arabic-language spokesperson captain Ella Waweya issued an urgent warning on X to residents of Mansouri village in southern Lebanon, calling on them to evacuate their homes immediately.



Waweya said the evacuation was necessary after Hezbollah allegedly violated the ceasefire agreement, prompting the Israeli military to act against it.



“For your safety, you must evacuate your homes immediately and move north of the village, at least 1,000 meters away, to open areas,” Waweya added.



She warned that anyone near Hezbollah members, facilities or weapons would be putting their lives at risk.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في قرية المنصوري



🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرية شمالًا لمسافة لا تقل عن… pic.twitter.com/TD6HkM2pmE