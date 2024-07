Israeli military spokesperson for Arabic media, Avichay Adraee, revealed on X how Israeli warplanes conducted airstrikes last night on Houthi targets in the Hodeida port area in Yemen. He detailed the in-flight refueling operation and confirmed the safe return of the pilots.

#عاجل عملية #اليد_الطولى هكذا شنت طائراتنا الحربية الغارات مساء أمس على أهداف الحوثيين في منطقة ميناء الحديدة في #اليمن بما في ذلك عملية التزود بالوقود جوًّا وعودة الطيارين إلى أرض الوطن بسلام pic.twitter.com/flBRA34NOR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 21, 2024