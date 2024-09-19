Israeli army claims GoPro captured Hezbollah fighters planting explosive device near border

#عاجل 🟡 جيش الدفاع أحبط محاولة اعتداء بتفجير عبوة ناسفة على الحدود اللبنانية: توثيق من كاميرات الجسم التي كانت بحوزة المخربين



قوات جيش الدفاع التي نصبت كمينًا على الحدود الشمالية مطلع الأسبوع رصدت مخربيْن اثنين لحزب الله قاما بزرع عبوة ناسفة ضد قواتنا على الحدود اللبنانية حيث… pic.twitter.com/tohiKlK2bJ