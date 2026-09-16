Former Lebanese President Michel Aoun files complaint citing ‘misleading information’ in Beirut blast case

احترامًا لدماء الشهداء،
وصونًا للحقيقة والعدالة،
تقدّمت اليوم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق..."، على خلفية نشر أخبار تضمّنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت. pic.twitter.com/OFqqYlLM7T
— General Michel Aoun (@General_Aoun) September 16, 2026
احترامًا لدماء الشهداء،
وصونًا للحقيقة والعدالة،
تقدّمت اليوم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق..."، على خلفية نشر أخبار تضمّنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت. pic.twitter.com/OFqqYlLM7T