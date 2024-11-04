Israel strikes Hezbollah’s intelligence infrastructure in Syria, targeting key operatives: Israeli army claims

#عاجل 🔴طائرات حربية هاجمت في #دمشق مستهدفة بنى تحتية ومصالح تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله 🔴 يخاطر حزب الله بدعم من النظام السوري بسلامة المواطنين السوريين من خلال زرعه مقرات قيادة وقوات داخل مناطق مدنية داخل الدولة السورية.
🔸في عملية جوية وبتوجيه استخباري من هيئة… pic.twitter.com/ShFbFgVdRB
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 4, 2024
#عاجل 🔴طائرات حربية هاجمت في #دمشق مستهدفة بنى تحتية ومصالح تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله 🔴 يخاطر حزب الله بدعم من النظام السوري بسلامة المواطنين السوريين من خلال زرعه مقرات قيادة وقوات داخل مناطق مدنية داخل الدولة السورية.
🔸في عملية جوية وبتوجيه استخباري من هيئة… pic.twitter.com/ShFbFgVdRB