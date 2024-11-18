Israeli army spokesperson says Lebanese rocket interception led to damage in Ramat Gan

#عاجل بعد فحص أجرته قوات الأمن في ساحة السقوط في رمات غان يتبين ان الحديث عن سقوط أجزاء من الصاروخ نتيجة عملية الاعتراض.



من التحقيق الأولي لأنظمة الدفاع الجوي يتضح ان صاروخ الاعتراض أصاب صاروخ أرض أرض تم اطلاقه من لبنان في ارتفاع عالي وتمكن من تحطيمه لعدة أجزاء.

نتيجة عملية… https://t.co/SBCQRVX8bS