Israel urges residents of Ofaniya, Al Qunaitra, Al-Hamidiyeh, Western Samadaniyah, and Al Qahtaniah in southern Syria to evacuate

On Sunday, the Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, issued an urgent evacuation warning for Ofaniya, Al Qunaitra, Al-Hamidiyeh, Western Samadaniyah, and Al Qahtaniah residents in southern Syria.



"The ongoing fighting in your area requires the Israeli army to take action, but it assures residents that there are no intentions to harm them," he claimed.



Adraee stated, "For your safety, residents are advised to stay inside their homes and refrain from leaving until further notice."

#عاجل ‼️ تحذير عاجل الى السكان في جنوب سوريا في القرى والبلدات التالية:



🔴أوفانية

🔴القنيطرة

🔴الحميدية

🔴الصمدانية الغربية

🔴القحطانية



القتال داخل منطقتكم يجبر جيش الدفاع على التحرك ولا ننوي المساس بكم.



من أجل سلامتكم عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر pic.twitter.com/nvY95182j5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 8, 2024