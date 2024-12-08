Israel urges residents of Ofaniya, Al Qunaitra, Al-Hamidiyeh, Western Samadaniyah, and Al Qahtaniah in southern Syria to evacuate

Middle East News
2024-12-08 | 10:19
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Israel urges residents of Ofaniya, Al Qunaitra, Al-Hamidiyeh, Western Samadaniyah, and Al Qahtaniah in southern Syria to evacuate
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Israel urges residents of Ofaniya, Al Qunaitra, Al-Hamidiyeh, Western Samadaniyah, and Al Qahtaniah in southern Syria to evacuate

On Sunday, the Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, issued an urgent evacuation warning for Ofaniya, Al Qunaitra, Al-Hamidiyeh, Western Samadaniyah, and Al Qahtaniah residents in southern Syria.

"The ongoing fighting in your area requires the Israeli army to take action, but it assures residents that there are no intentions to harm them," he claimed.

Adraee stated, "For your safety, residents are advised to stay inside their homes and refrain from leaving until further notice."

Middle East News

Israel

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