Israel urges residents of Ofaniya, Al Qunaitra, Al-Hamidiyeh, Western Samadaniyah, and Al Qahtaniah in southern Syria to evacuate

#عاجل ‼️ تحذير عاجل الى السكان في جنوب سوريا في القرى والبلدات التالية:
🔴أوفانية
🔴القنيطرة
🔴الحميدية
🔴الصمدانية الغربية
🔴القحطانية
القتال داخل منطقتكم يجبر جيش الدفاع على التحرك ولا ننوي المساس بكم.
من أجل سلامتكم عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر pic.twitter.com/nvY95182j5
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 8, 2024
#عاجل ‼️ تحذير عاجل الى السكان في جنوب سوريا في القرى والبلدات التالية:
🔴أوفانية
🔴القنيطرة
🔴الحميدية
🔴الصمدانية الغربية
🔴القحطانية
القتال داخل منطقتكم يجبر جيش الدفاع على التحرك ولا ننوي المساس بكم.
من أجل سلامتكم عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر pic.twitter.com/nvY95182j5