Israeli army says expanded humanitarian zone in Gaza, continues military operations

Avichay Adraee, spokesperson for the Israeli army, posted on X that the military is expanding the humanitarian zone in the Gaza Strip, which includes field hospitals established since the start of the war.



He added, ''The expanded area will also feature tent complexes, medical supplies, food, water, and medicine, all coordinated between the Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) and the international community.''



Adraee concluded that ''despite the expansion of humanitarian aid efforts, the Israeli army will continue its military operations to dismantle Hamas and secure the release of all hostages.''

#عاجل جيش الدفاع يوسع المنطقة الإنسانية في قطاع غزة



⭕️يعلن جيش الدفاع عن توسيع المنطقة الإنسانية التي تشمل مستشفيات ميدانية تم انشائها منذ بداية الحرب بالإضافة إلى مجمعات خيام ومواد للكوآىي بالإضافة إلى كميات من الغذاء والمياه والدواء إلى جانب المواد الطبية التي تم ادخالها… pic.twitter.com/ZOJdpClz3X — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2024