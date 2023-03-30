Lebanon cancels new airport terminal project after controversy

على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين ، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتخذ منحاً غير المنحى والهدف الذي نبتغيه ، وحسماً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر ، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) March 30, 2023
على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين ، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتخذ منحاً غير المنحى والهدف الذي نبتغيه ، وحسماً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر ، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود