Israeli warplanes strike Hezbollah targets in southern Lebanon, army spokesperson says

Lebanon News
2024-08-22 | 01:46
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Israeli warplanes strike Hezbollah targets in southern Lebanon, army spokesperson says
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Israeli warplanes strike Hezbollah targets in southern Lebanon, army spokesperson says

Israeli warplanes launched overnight attacks on Hezbollah targets in more than ten different areas in southern Lebanon, according to a statement by Israeli military spokesperson Avichay Adraee on Thursday.

The strikes targeted weapons depots, military buildings, and a launch platform used by Hezbollah to carry out operations against Israel, Adraee said in a post on X.
 

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