Israeli warplanes strike Hezbollah targets in southern Lebanon, army spokesperson says

Israeli warplanes launched overnight attacks on Hezbollah targets in more than ten different areas in southern Lebanon, according to a statement by Israeli military spokesperson Avichay Adraee on Thursday.



The strikes targeted weapons depots, military buildings, and a launch platform used by Hezbollah to carry out operations against Israel, Adraee said in a post on X.

#عاجل 🟡 في هجوم واسع النطاق خلال الليلة الماضية: هاجم جيش الدفاع ودمر أهدافًا إرهابية لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة في جنوب #لبنان.



🟡 شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي خلال الليل هجمات على أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة في… pic.twitter.com/aRFCyzCvwY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2024