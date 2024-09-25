Israeli military targets Hezbollah infrastructure in Lebanon after rocket attack in Tel Aviv, spokesperson says

#عاجل #سهام_الشمال 🟡 في عملية رصد واستهداف سريعة: مهاجمة المنصة الصاروخية التي استخدمت لعملية الإطلاق نحو منطقة تل أبيب الكبرى صباح اليوم واستهداف مستودعات أسلحة ومخربين عملوا داخل مباني عسكرية ومنصات صاروخية
🔸في عملية رصد واستهداف سريعة هاجمت طائرات سلاح الجو في منطقة… pic.twitter.com/2kFKrOQjhn
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 25, 2024
#عاجل #سهام_الشمال 🟡 في عملية رصد واستهداف سريعة: مهاجمة المنصة الصاروخية التي استخدمت لعملية الإطلاق نحو منطقة تل أبيب الكبرى صباح اليوم واستهداف مستودعات أسلحة ومخربين عملوا داخل مباني عسكرية ومنصات صاروخية
🔸في عملية رصد واستهداف سريعة هاجمت طائرات سلاح الجو في منطقة… pic.twitter.com/2kFKrOQjhn