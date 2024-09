Israeli army issues warning to Lebanese residents in Bekaa region, Beirut suburbs, and south Lebanon

On Saturday, Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued a warning to residents of Lebanon, particularly those in the Bekaa region, the southern suburbs of Beirut, and southern Lebanon.



"If you are near Hezbollah properties—military equipment, interests, or any other facilities belonging to them—for your safety and the safety of your families, we urge you to stay away from the area and not return until further notice," he said.

#عاجل ‼️ تحذير لسكان لبنان وخاصة المتواجدين في منطقة البقاع، ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان



⭕️إذا تواجدتم بالقرب من ممتلكات حزب الله (وسائل قتالية، مصالح أو أي منشأة أخرى تابعة له).



⭕️حفاظاً على سلامتكم وسلامة عائلاتكم، نناشدكم بالابتعاد عن المنطقة وعدم العودة حتى إشعار آخر. pic.twitter.com/MQPQkuTgS0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 28, 2024