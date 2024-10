In a statement, the Lebanese Army said that Israeli forces crossed the Blue Line, advancing approximately 400 meters into Lebanese territory in the areas of Yaroun and the Odaisseh Gate.



However, they said that the Israeli military retreated after a short period.

خرقت قوة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق لمسافة ٤٠٠ م تقريبًا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتَي خربة يارون وبوابة العديسة ثم انسحبت بعد مدة قصيرة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/uqOTVUzyQS — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 2, 2024