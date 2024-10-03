Israeli army spokesperson says airstrike kills key Hezbollah official involved in missile production

#عاجل 🟡 جيش الدفاع يقضي على أحد أبرز مسؤولي مشروع انتاج الصواريخ الموجهة بدقة في حزب الله



🔸قضت طائرات حربية لسلاح الجو مطلع الأسبوع في منطقة بيروت على المدعو محمد يوسف عنيسي الذي شغل منصب رفيع في مديرية انتاج الوسائل القتالية في حزب الله.



🔸لقد كان المدعو عنيسي أحد أبرز… pic.twitter.com/KhphybL2or