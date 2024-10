The Israeli army announced Monday that an airstrike in southern Lebanon has killed Mohammad Kamel Naim, the commander of Hezbollah's anti-tank missile unit within the elite Radwan force.



The army's spokesperson, Avichay Adraee, claimed that Naim was responsible for planning and executing several attacks, including launching anti-tank missiles toward Israel's northern and central regions.



The airstrike, which targeted the town of Nabatieh, also hit missile launch platforms used in recent rocket attacks against Israel.



Earlier, Hezbollah had launched rockets towards northern and central Israel, some of which were intercepted by Israeli defense systems, while others landed in open areas without causing injuries.

#عاجل جيش الدفاع قضى على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله وهاجم المنصات التي أستخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو شمال ووسط اسرائيل



