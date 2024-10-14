#عاجل جيش الدفاع قضى على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله وهاجم المنصات التي أستخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو شمال ووسط اسرائيل
🔻أغارت طائرات سلاح الجو في منطقة النبطية بلبنان وقضت على الإرهابي المدعو محمد كامل نعيم، قائد منظومة الصواريخ… pic.twitter.com/l43UrgrVfV
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2024
#عاجل جيش الدفاع قضى على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله وهاجم المنصات التي أستخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو شمال ووسط اسرائيل
🔻أغارت طائرات سلاح الجو في منطقة النبطية بلبنان وقضت على الإرهابي المدعو محمد كامل نعيم، قائد منظومة الصواريخ… pic.twitter.com/l43UrgrVfV