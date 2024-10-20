Israeli army claims assassination of three senior Hezbollah operatives in recent strikes: Rada Abbas Awada, Al-Haj Abbas Salama and Ahmad Ali Hussein

#عاجل جيش الدفاع هاجم مقر قيادة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله وورشة انتاج أسلحة تحت الارض في بيروت وقضى على ثلاثة مخربين بارزين في #حزب_الله



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في ساعات الصباح وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على مقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله إلى جانب… pic.twitter.com/q29MdyOSjO