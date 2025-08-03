Israeli army claims conducting simultaneous raids in southern Syria, seizes weapons

#عاجل 🔴 مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن: قوات جيش الدفاع عثرت وصادرت وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا
⭕️خلال ساعات الليلة الماضية قامت قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 بعملية لاستجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانيًا في… pic.twitter.com/9z2MWN4x3s
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 3, 2025
#عاجل 🔴 مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن: قوات جيش الدفاع عثرت وصادرت وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا
⭕️خلال ساعات الليلة الماضية قامت قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 بعملية لاستجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانيًا في… pic.twitter.com/9z2MWN4x3s