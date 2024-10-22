Avichay Adraee issues urgent evacuation warning to residents of El Haouch in South Lebanon

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة الحوش في جنوب لبنان



🔸جيش الدفاع بصدد العمل داخل بلدتكم ولا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه خارج البلدة لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عنها.



🔸كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية… pic.twitter.com/GMd7ixVo9S