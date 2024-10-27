Israeli army urges evacuation of several southern Lebanese villages

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸تفحتا, غسانية, بابلية, زرارية, قصيبة, حبوش, كفر رمان, ارنون, يحمر, الخيام, خربة, عرب اللوزية, مروانية, دير سريان
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة
🔸جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/SMAEsIy3Cw
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2024
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸تفحتا, غسانية, بابلية, زرارية, قصيبة, حبوش, كفر رمان, ارنون, يحمر, الخيام, خربة, عرب اللوزية, مروانية, دير سريان
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة
🔸جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/SMAEsIy3Cw