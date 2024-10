The Israeli army claimed that they assassinated Hezbollah's Bint Jbeil sector commander, Ahmad Jaafar Maatouk, and his successor over the past 24 hours.



According to the army spokesperson, Avichay Adraee, Israeli airstrikes, directed by Northern Command intelligence, targeted Maatouk and later his replacement within a day.



The strikes also reportedly killed Hezbollah's head of artillery in the Bint Jbeil area.



The Israeli army stated that Maatouk was allegedly involved in overseeing multiple planned operations against Israel, including rocket and anti-tank missile attacks on Israeli forces stationed near southern Lebanon.

#عاجل 🔻 خلال 24 ساعة: جيش الدفاع قضى على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله



🔸أغارت طائرات سلاح الجو أمس الأول وبتوجيه استخباري من القيادة الشمالية وقضت على المدعو أحمد جعفر معتوق قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله.



🔸بعد يوم واحد هاجمت طائرات حربية وقضت على خليفته أيضًا.… pic.twitter.com/zQJWeolE6k — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2024