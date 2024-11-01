In a new warning early Friday, Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued urgent evacuation alerts to residents of Haret Hreik, Borj El Brajneh, Tahouitet El Ghadir, and Ghobeiry residents in Beirut's southern suburbs.



"For your safety and your family's safety, you must evacuate this building and the surrounding buildings immediately and move at least 500 meters away," he said.



Here are the maps:

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸تحويطة الغدير



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/CvMM9fnla9