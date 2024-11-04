🔴في المناطق الوعرة في جنوب لبنان: قوات الهندسة للواء 188 تواصل كشف وتدمير البنية التحتية الإرهابية لحزب الله
🔸تواصل قوات جيش الدفاع العمل في المناطق الوعرة والغابات المجاورة للسياج الحدودي في جنوب لبنان حيث أنشأ حزب الله الإرهابي بنية تحتية إرهابية تضم مباني عسكرية ووسائل… pic.twitter.com/Vdp2HAZsYn
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 4, 2024
🔴في المناطق الوعرة في جنوب لبنان: قوات الهندسة للواء 188 تواصل كشف وتدمير البنية التحتية الإرهابية لحزب الله
🔸تواصل قوات جيش الدفاع العمل في المناطق الوعرة والغابات المجاورة للسياج الحدودي في جنوب لبنان حيث أنشأ حزب الله الإرهابي بنية تحتية إرهابية تضم مباني عسكرية ووسائل… pic.twitter.com/Vdp2HAZsYn